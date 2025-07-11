Рада розгляне зупинення дії Конвенції про заборону протипіхотних мін - Стефанчук

Верховна Рада розгляне зупинення дії Конвенції про заборону застосування протипіхотних мін на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради… надійшов проєкт закону "Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення"… Верховна Рада розгляне цей проєкт закону на найближчому пленарному засіданні", - написав Стефанчук у Facebook у п'ятницю.

За його словами, це рішення обумовлене безпековими викликами, пов’язаними зі збройною агресією Росії проти України, що триває та необхідністю забезпечення належного захисту держави та громадян.