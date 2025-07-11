Інтерфакс-Україна
Події
11:31 11.07.2025

Інтерпретації заяв Дуди про закриття аеропорту у Жешуві як загрозу допомоги Україні не відповідають дійсності - ЦПД

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Інтерпретації заяв Дуди про закриття аеропорту у Жешуві як загрозу допомоги Україні не відповідають дійсності - ЦПД
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Розцінювання заяв президента Польщі Анджея Дуди щодо роботи аеропорту в Жешуві як погрози припинити допомогу Україні є ворожою маніпуляцією та не відповідають дійсності, заявляють у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД).

"Російські медіа та проросійські акаунти у соцмережах поширюють маніпулятивну інтерпретацію слів з інтерв’ю Президента Польщі Анджея Дуди, стверджуючи, що Варшава нібито планує закрити аеропорт у Жешуві, через який проходить більшість західної допомоги Україні. У деяких повідомленнях йдеться навіть про погрози припинити допомогу Україні. Ці твердження не відповідають дійсності та спотворюють зміст заяв Анджея Дуди… Поширенням такої дезінформації ru-пропаганда має на меті посіяти недовіру між Україною та Польщею і створити фальшиве враження про нібито втому союзників від України", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що у згаданому інтерв’ю Дуда не говорив про наміри закривати аеропорт, а лише згадував гіпотетичні можливості, які могли бути використані у минулому, щоб продемонструвати важливість Польщі як транзитної країни.

"Відомо, що аеропорт у Жешуві перебуває на реконструкції, але при цьому він залишається функціональним і ніхто не має наміру зупиняти транзит допомоги Україні через нього. Також в інтерв’ю Анджей Дуда прямо заперечив будь-які плани блокувати допомогу Україні", - відзначили в ЦПД.

Раніше польське видання Polsat News повідомило, що Дуда піддав критиці ставлення України і союзників до Польщі і припустив можливість закриття хабу в Жешуві. Він висловив переконання, його особисті стосунки з Володимиром Зеленським вдалося, переважно у перші місяці російської агресії проти України, перетворити в "політичні й іміджеві прибутки для Польщі". "Я вважаю, що були питання, щодо яких ми могли трошечки показати, що не можна нас обминати чи не помічати. А ми цього не зробили. І це була помилка. Наприклад, я вважаю, що і українці, і наші союзники просто вважають, що Жешувський аеропорт і наші автостради – для них, наче воно їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому - якщо комусь щось не подобається, ну то закриваємо і до побачення", - заявив президент Польщі.

"Так, ми робимо капітальний ремонт. Ми закриваємо аеропорт Жешува і доставляйте в Україну морем, повітрям, я не знаю, скидайте на парашутах. Придумуйте. Придумуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", - сказав Дуда.

Він зазначив, що "з Україною на цю тему немає про що говорити, тільки з нашими союзниками. З німцями, з американцями треба мати сміливість говорити".

"Нас тим часом не запрошували у дуже важливі міжнародні органи, де приймалося рішення про доставку допомоги через нашу територію. Я думав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито визнаю, що я заблокував рішення саміту НАТО у Вільнюсі в цьому аспекті", - додав Дуда.

Теги: #цпд #маніпуляція #дуда

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