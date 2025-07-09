Інтерфакс-Україна
Події
23:54 09.07.2025

Дуда заявив про можливість закриття хабу в Жешуві через недооціненість ролі Польщі Україною та союзниками – ЗМІ

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Чинний президент Польщі Анджей Дуда піддав критиці ставлення України і союзників до Польщі і припустив можливість закриття хабу в Жешуві, повідомляє Polsatnews.pl в середу.

Свої заяви Дуда, який невдовзі залишає президентську посаду, зробив в інтерв'ю представникам кількох консервативних непартійних політичних об'єднань у вівторок.

За оцінкою Дуди, його особисті стосунки з Володимиром Зеленським вдалося, переважно у перші місяці російської агресії проти України, перетворити в "політичні й іміджеві прибутки для Польщі".

"Я вважаю, що були питання, щодо яких ми могли трошечки показати, що не можна нас обминати чи не помічати. А ми цього не зробили. І це була помилка", - сказав Дуда.

"Наприклад, я вважаю, що і українці, і наші союзники просто вважають, що Жешувський аеропорт і наші автостради – для них, наче воно їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому - якщо комусь щось не подобається, ну то закриваємо і до побачення", - заявив Анджей Дуда.

"Так, ми робимо капітальний ремонт. Ми закриваємо аеропорт Жешува і доставляйте в Україну морем, повітрям, я не знаю, скидайте на парашутах. Придумуйте. Придумуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", - сказав Дуда.

"Тим більше, що нас тим часом не запрошували у дуже важливі міжнародні органи, де приймалося рішення про доставку допомоги через нашу територію. Я думав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито визнаю, що я заблокував рішення саміту НАТО у Вільнюсі в цьому аспекті", - додав він.

Дуда зазначив також, що "з Україною на цю тему немає про що говорити, тільки з нашими союзниками. З німцями, з американцями треба мати сміливість говорити".

Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-07-09/jak-sie-nie-podoba-to-zamykamy-i-do-widzenia-prezydent-sstanowczo-o-ukrainie-i-sojusznikach/

Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-07-09/jak-sie-nie-podoba-to-zamykamy-i-do-widzenia-prezydent-sstanowczo-o-ukrainie-i-sojusznikach/

Теги: #польща #погроза #дуда

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