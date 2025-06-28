Інтерфакс-Україна
Події
19:54 28.06.2025

Шмигаль і Дуда обговорили безпекову співпрацю та євроінтеграцію

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, обговоривши ситуацію на фронті, безпекову співпрацю, євроінтеграцію та санкційну політику проти РФ.

Очільник Уряду подякував президенту Польщі за особисті зусилля у підтримці нашої держави в оборонній, гуманітарній та економічній сферах в умовах збройної агресії РФ. А також привітав із нагородою від президента України – орденом Свободи.

"Україна цінує послідовну позицію президента Польщі щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України", - зазначив Шмигаль.

Також він розповів про щоденні атаки по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури дронами.

"Саме тому питання посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетом номер один. Сподіваємося на участь Польщі у зміцненні української ППО", - наголосив прем’єр-міністр.

Крім того, йшлося і про санкційну політику проти РФ. Глава Уряду відзначив важливість запровадження 18-го пакета санкцій і наголосив, що вони повинні бути сильнішим і відчутнішим для посилення тиску на агресора, щоб змусити його сісти за стіл перемовин.

Теги: #шмигаль #співпраця #зустріч #дуда

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