Юрчишин: слова Путіна про готовність пустити ЗМІ в нібито оточені Куп’янськ і Покровськ - частина пропаганди

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") вважає маніпулятивною заяву очільника Кремля Володимира Путіна про нібито оточення силами російської армії українських захисників у Куп’янську та Покровську, а також про готовність допустити туди представників ЗМІ, зокрема українських.

"Як і більшість того, що говорить Путін про ситуацію на фронті є не описом реальної ситуації, а маніпуляціями. Тому варто очікувати позиції офіційних органів влади України, перш за все Генерального штабу. Наскільки мені відомо, ситуація на покровському та куп'янському напрямках складна та далека від того, про що говорить російський диктатор. Його слова дуже чітко вкладаються в пропагандистську схему: розповісти про успіх російської армії, пообіцяти його показати й або звинуватити Україну в зриві домовленостей, або спробувати зімітувати демонстрацію з використанням проросійських медіа та блогерів із західних країн. Тому закликаю дочекатися позиції української влади", - сказав Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Раніше у середу Володимир Путін заявив, що збройні сили Росії готові пустити до нібито "зон оточення" Збройних сил України представників ЗМІ, зокрема українських та зарубіжних. "Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин - на дві, на три, на шість годин, щоб група журналістів могла зайти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти", - сказав Путін, якого цитують росЗМІ.

Путін стверджує, що українських військових заблоковано у двох місцях - у Куп'янську та Покровську.