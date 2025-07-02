Дуда підписав закон про День пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

Президент Польща Анджей Дуда підписав закон, який оголошує 11 липня днем пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни, повідомляє пресслужба польського президента у середу.

"2 липня 2025 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав закон від 4 червня 2025 року про встановлення 11 липня Національним днем пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки", - йдеться у повідомленні на сайті президента Польщі.

Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі, у ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".