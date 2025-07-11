11 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1234 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1234 RUSSIAN AGRESSION

11 липня відзначають Всесвітній день народонаселення, Міжнародний день ефірних олій, Всесвітній день коня, Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни.

День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці (Боснія і Герцеговина), відзначається щорічно в країнах Європейського Союзу.

Православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої мучениці Євфимії.

Всесвітній день народонаселення

Цю подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 1989 році. Дата святкування обрана на честь дати перевищення кількості населення планети відмітки 5 мільярдів осіб, що відбулось саме цього дня у 1987 році.

Всесвітній день коня

Всесвітній день коня (ООН) — це нове офіційне свято, встановлене ООН, щоб вшанувати внесок коней у життя людства та сприяти захисту цих тварин.

Міжнародний день ефірних олій

Щороку 11 липня відзначається Міжнародний день ефірних олій - це день, присвячений визнанню переваг і про використання ефірних олій.. За останню чверть століття використання ефірних олій значно зросло.

День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі

День пам’яті жертв геноциду в Сребрениці є визначною пам’ятною датою, яка щорічно відзначається 11 липня у всьому Європейському Союзі. Цей похмурий день служить гострим нагадуванням про жорстокий геноцид, який стався в Сребрениці під час боснійської війни в липні 1995 року, коли понад 8000 боснійських чоловіків і хлопчиків були безжально вбиті силами боснійських сербів. Різанина в Сребрениці, визнана найгіршим злочином на європейській землі з часів Другої світової війни, є болісним символом неспроможності міжнародної спільноти втрутитися та запобігти геноциду.

Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни

Він покликаний підвищити рівень обізнаності та проінформувати суспільство про довгострокові ризики, пов’язані з вживанням бензодіазепінів. Бензодіазепіни – це клас психоактивних речовин, які допомагають заспокоїтися та полегшити засинання, зменшують тривожність та напруженість, знижують рівень тривожності. Але при цьому викликають залежність.

Цього дня народилися:

135 років від дня народження Олени Діонисівни Петляш (Петляш-Барілотті) (1890–1971), української співачки, педагогині;

125 років від дня народження Павла Трохимовича Кононенка (1900–1971), українського письменника, поета; за іншими даними народився 12.07.1900 р.;

110 років від дня народження Володимира Миколайовича Оглобліна (1915–2005), українського актора театру та кіно, режисера;

100 років від дня народження Василя Георгійовича Габди (1925−2003), українського живописця;

100 років від дня народження Миколи Гедди (Гаррі Густав Микола Гедда) (1925–2017), шведського оперного співака;

100 років від дня народження Іванни Мащак (1925), української письменниці, художниці, учасниці національного підпілля під час Другої світової війни, громадської діячки української діаспори (Велика Британія);

90 років від дня народження Костянтина Володимировича Єршова (1935−1984), українського актора, режисера, сценариста;

90 років від дня народження Ігоря Васильовича Лацанича (1935–2003), українського диригента, музичного діяча, педагога.

Ще в цей день:

1888 - У Києві на Софійській площі під час святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках;

1944 - Засновано Українську Головну Визвольну Раду;

2008 - Компанія Apple Inc. відкрила iPhone App Store;

2014 - Унаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових;

2021 - Відбувся фінал Євро-2020 у Лондоні. Чемпіоном стала збірна Італії, яка в серії пенальті переграла збірну Англії з рахунком 3:2.

Церковне свято:

11 липня православна церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної великої княгині Ольги, яка стала першим в історії Київської Русі правителем-жінкою.

Княгиня народилась у 890 році, зайняла престол у 945 (після смерті князя Ігоря).

Ольга відрізнялась сильним та твердим характером, правила доволі жорстко, проте мудро й справедливо. Хрестилась свята княгиня у 957 році в Константинополі, у хрещенні має ім’я Олена.

Свята Ольга померла у 969 році. Мощі великої княгині зберігаються в Десятинній церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Прославлення Ольги у лику рівноапостольних (ті, що звертають інших до віри Христової) святих відбулось у 1547 році.

Іменини: Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ольга, Ілона.