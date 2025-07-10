Зеленський заявив про наявність всіх необхідних політичних сигналів про відновлення постачання військової допомоги США

Президент України Володимир Зеленський відзначив наявність необхідних політичних сигналів про відновлення постачання військової допомоги з боку США після його розмов з президентом Дональдом Трампом.

"Важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних ритмів з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовились", - розповів Зеленський на брифінгу в Римі в четвер.

Він також повідомив, що обговорив з країнами-партнерами можливість купити в Європі і в США необхідні пакети зброї.