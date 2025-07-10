Інтерфакс-Україна
Події
18:38 10.07.2025

Сибіга запросив нову главу МЗС Ліхтенштейну відвідати Україну

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Сибіга запросив нову главу МЗС Ліхтенштейну відвідати Україну
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів у Римі першу зустріч із заступницею прем'єр-міністра Ліхтенштейну, міністром закордонних справ Сабіною Монауні, запросив її відвідати Україну.

"У Римі я мав задоволення провести свою першу зустріч із заступницею прем'єр-міністра Ліхтенштейну, міністром закордонних справ Сабіною Монауні. Вдячний моїй колезі за її запевнення у постійній підтримці України та українців з боку Ліхтенштейну", - написав він у соцмережі Х.

Міністри обговорили зміцнення двосторонньої співпраці між країнами, захист міжнародного права, політику санкцій, економічне відновлення України та подальшу гуманітарну допомогу.

"Я також запросив свою колегу відвідати Україну", - наголосив Сибіга.

Теги: #рим #зустріч #сибіга

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