Сибіга запросив нову главу МЗС Ліхтенштейну відвідати Україну

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів у Римі першу зустріч із заступницею прем'єр-міністра Ліхтенштейну, міністром закордонних справ Сабіною Монауні, запросив її відвідати Україну.

"У Римі я мав задоволення провести свою першу зустріч із заступницею прем'єр-міністра Ліхтенштейну, міністром закордонних справ Сабіною Монауні. Вдячний моїй колезі за її запевнення у постійній підтримці України та українців з боку Ліхтенштейну", - написав він у соцмережі Х.

Міністри обговорили зміцнення двосторонньої співпраці між країнами, захист міжнародного права, політику санкцій, економічне відновлення України та подальшу гуманітарну допомогу.

"Я також запросив свою колегу відвідати Україну", - наголосив Сибіга.