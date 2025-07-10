Інтерфакс-Україна
Події
16:27 10.07.2025

ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ

2 хв читати
ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ

Влада ЄС опублікувала фінальну версію кодексу практики з рекомендаціями щодо дотримання нового закону про штучний інтелект у частині, що стосується ШІ-систем загального призначення.

Кодекс розроблено 13 експертами на основі інформації, наданої більш ніж тисячі зацікавлених юридичних і фізичних осіб, включно з підприємствами малого та середнього бізнесу, вченими, громадськими організаціями та провайдерами ШІ-моделей, ідеться в повідомленні Європейської комісії (ЄК). Серед іншого кодекс містить рекомендації у сфері безпеки, які допоможуть компаніям знизити ризики під час розроблення просунутих ШІ-моделей, а також розділи про прозорість і матеріали, захищені авторським правом.

Тепер ЄК і державам-членам Євросоюзу належить розглянути кодекс і ухвалити рішення про те, чи схвалювати його. Потім провайдери ШІ-моделей зможуть його підписати. Підписанти, серед іншого, виграють від зниження адміністративного навантаження.

Закон про ШІ було ухвалено торік, частина про ШІ-системи загального призначення має набути чинності 2 серпня. Він передбачає заходи, спрямовані на профілактику зловживання ШІ, і зокрема, зобов'язує розробників надавати інформацію про порядок навчання ШІ-моделей і мати політики дотримання законодавства про авторські права.

Порушення закону може спричинити для компаній штраф у розмірі до 7% річної виручки.

ASML, Airbus, Mercedes-Benz Group, Deutsche Lufthansa та інші європейські компанії закликали голову ЄК Урсулу фон дер Ляєн відкласти введення закону на два роки. В іншому разі ШІ-амбіції Євросоюзу опиняться під загрозою, йшлося в підписаному більш ніж 45 організаціями листі на адресу глави ЄК. На думку бізнесу, підхід до регулювання галузі має бути більш "дружнім до інновацій".

Теги: #ші #законопроект #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 10.07.2025
xAI представила нову версію чат-бота Grok

xAI представила нову версію чат-бота Grok

13:14 10.07.2025
ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

12:58 10.07.2025
Україна отримає додаткове фінансування EUR25 млн в рамках програми Step in 2 EU

Україна отримає додаткове фінансування EUR25 млн в рамках програми Step in 2 EU

02:01 10.07.2025
ЄС виділить України черговий транш ERA цього тижня – єврокомісар

ЄС виділить України черговий транш ERA цього тижня – єврокомісар

01:59 10.07.2025
Оборонна підтримка України Європою за 3 роки війни склала EUR52-54 млрд проти EUR60 млрд з боку США – єврокомісар

Оборонна підтримка України Європою за 3 роки війни склала EUR52-54 млрд проти EUR60 млрд з боку США – єврокомісар

01:08 10.07.2025
Єврокомісарка з розширення Кос ставить завдання вступу України в ЄС в 2029 році

Єврокомісарка з розширення Кос ставить завдання вступу України в ЄС в 2029 році

21:59 09.07.2025
Сибіга привітав рішення КМ Ради Європи засудити злочини РФ

Сибіга привітав рішення КМ Ради Європи засудити злочини РФ

19:16 09.07.2025
Квотування експорту масла в ЄС призвело до зростання цін на внутрішньому ринку - аналітики

Квотування експорту масла в ЄС призвело до зростання цін на внутрішньому ринку - аналітики

12:16 09.07.2025
ЄС розглядає можливість виділення EUR100 млрд для України в наступному бюджетному проєкті – ЗМІ

ЄС розглядає можливість виділення EUR100 млрд для України в наступному бюджетному проєкті – ЗМІ

21:27 08.07.2025
Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

ВАЖЛИВЕ

На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

Зусилля з відбудови України мають базуватися на збереженні суверенітету та демократичного правління – Келлог

Бомбардуючи мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру - Мелоні

Понад 80% українців живуть у хронічному стресі, послуги підтримки ментального здоров'я потрібні кожній громаді – перша леді

Україна отримала та розвиває сучасну бойову авіацію за рекордно короткий час – Зеленський

ОСТАННЄ

Мерц: Німеччина готова придбати у США системи Patriot для України

Окупанти обстріляли Мирне на Харківщині, постраждали двоє мирних мешканців

Пекін відреагував на затримання своїх громадян в Україні за шпигунство

Україна та Бельгія підписали меморандум про підтримку українського малого бізнесу – Сибіга

Проєкт модернізації Києво-Могилянської академії представлено на URC2025

Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

Кількість постраждалих через повітряну атаку РФ на Київ зросла до 24 людей – Ткаченко

На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales

Зусилля з відбудови України мають базуватися на збереженні суверенітету та демократичного правління – Келлог

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА