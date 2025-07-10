Інтерфакс-Україна
Події
12:09 10.07.2025

За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження

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За фактом убивства співробітника Служби безпеки України в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження, СБУ та Національна поліція вживають комплексі заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.

"Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)", зазначили у відомтсві.

В четвер вранці поліція Києва повідомляла, що тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями знайдено в Голосіївському районі Києва, поліцейські встановлюють обставини стрілянини.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням", - йшлося в повідомленні поліції столиці в телеграм-каналі.

Як повідомило джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах, йдеться про вбивство полковника Івана Воронича.

 

Теги: #розслідування #вбивство #сбу

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