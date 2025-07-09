За війну 85% енергопотужності Запорізької області було втрачено чи зруйновано – очільник ОВА на URC-2025

За понад три роки російсько-української війни 85% енергопотужності в Запорізькій області було втрачено чи зруйновано внаслідок окупації та обстрілів, окуповано майже 70% території, повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Іван Федоров.

"Понад 85% потужностей зараз повністю зруйновано або повністю окуповано російськими військами. До війни запорізький регіон виробляв кожен четвертий кіловат е/е. Ми мали найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Крім того, мали Запорізьку ТЕС, у нас була найбільша потужність ВЕС, бо у нас найсильніші вітри на Азовському узбережжі", – сказав Федоров під час панельної дискусії щодо інвестування в енергетичну стійкість та відновлення України в рамках URC-2025 в Римі в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Як він зазначив у своїй презентації, на підконтрольній Україні території залишилася Дніпровська ГЕС, потужність якої внаслідок атак знижена вдесятеро – з 1,6 ГВт до 157 МВт, 4 індустріальні когенераційні установки промислових підприємств загальною потужністю 80 МВт (працюють частково), 91 МВт промислових СЕС, 10 МВт – домашніх СЕС, 4,2 МВт біоенергетики.

Згідно з презентацією, у приіоритеті для регіону зараз встановлення розподілених сонячних станцій на громадських та адмінбудівлях: планується на 2025 рік запустити 23 СЕС на 2,2 МВт, 3 СЕС з яких уже встановлені, 2 СЕС – на фінальній стадії, 18 СЕС – на різних стадіях.

Крім того, вивчається можливість встановлення 93 МВт СЕС на муніципальній власності за підтримки ПРООН.

Водночас, як вказав Федоров під час виступу, в регіоні встановлюється газова генерація для об’єктів критичної інфраструктури.

"За допомогою Європейського інвестиційного банку, за допомогою кредитної лінії від Укргазбанку зараз ми встановили 9 газотурбін, і щодня ми виробляємо електроенергію для наших лікарень, шкіл, інших соціальних об’єктів. Але нам цього недостатньо, і наше завдання на наступний сезон – це забезпечити альтернативною генерацією всю критична інфраструктуру", – пояснив глава Запорізької ОДА, додавши, що завдання регіональної влади – "доставити, встановити та підключити багато десятків турбін", щоб мати воду та опалення в регіоні, де зараз проживає 750 тис. громадян.

Він також звернув увагу на співпрацю з державним енерготрейдером "Енергетична компанія України", який за його словами, допомагає налагодити більшу ефективність роботи розподіленої генерації в регіоні.

Федоров подякував партнерам за допомогу і наголосив, що об’єднання зусиль всіх стейкхолдерів справді може привести до вагомого результату.

"Ні ПРООН, ні регіональна влада, ні місто, ні жоден банк на самоті не зможе зробити ефективний продукт. Коли ми об'єднуємося і маємо спільну мету, ми можемо зробити це швидше, ніж будь-хто інший", – підкреслив глава Запорізької ОДА.