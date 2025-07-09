Негода може ускладнити роботу транспорту та комунальників на заході України в четвер

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та руху транспорту у четвер, 10 липня, на заході України, повідомляє Укргідрометцентр.

У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях в цей день очікуються значні дощі (кількість опадів 15-30 мм), грози. Тут через метеорологічні явища оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

В Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях у четвер пройдуть сильні дощі (кількість опадів 40-80 мм). Тут оголошений II рівень небезпечності (помаранчевий).