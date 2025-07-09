Інтерфакс-Україна
Події
13:51 09.07.2025

Фон дер Ляєн візьме участь в засіданні Коаліції охочих та Конференції з відновлення України

2 хв читати
Фон дер Ляєн візьме участь в засіданні Коаліції охочих та Конференції з відновлення України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь в засіданні Коаліції Охочих та Конференції з відновлення України, які пройдуть в Римі.

Відповідне оголошення у середу в Брюсселі зробив представник Європейської комісії Стефан де Керсмакер.

"Президент у Римі візьме участь у Конференції з відновлення України, організованій Італією та Україною, де вона виступить з вступною промовою. Крім того, все ще в Римі Президент фон дер Ляєн візьме участь у зустрічі Коаліції охочих щодо України. Вона також зустрінеться з Ліндсі Гремом, сенатором США", - повідомив він.

В ЄК уточнили, що окрім фон дер Ляєн у Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у четвер, 10 липня, та у п'ятницю, 11 липня, від Європейської комісії участь також візьмуть виконавчий віце-президент Раффаеле Фітто, європейські комісари Валдіс Домбровскіс, Андрюс Кубілюс, Марта Кос, Дан Йоргенсен, Катерина Захарієва та Гленн Мікаллеф.

"Конференція знаменує собою четвертий щорічний політичний захід високого рівня, присвячений швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України в контексті повномасштабної агресивної війни Росії. Комісія відіграє ключову роль у підтримці міжнародної уваги до відновлення України як під час війни, так і в повоєнний період", - наголосили в Єврокомісії.

В повідомленні також зазначається, що конференція слугує платформою для узгодження політичної підтримки та мобілізації фінансування. "Протягом дводенного заходу Комісія оголосить про додаткові заходи, що підкреслять її непохитну відданість Україні", - анонсували в ЄК.

Теги: #фон_дер_ляйен #засідання #відновлення_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:42 03.07.2025
Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

10:28 26.06.2025
У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради

У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради

10:55 25.06.2025
Додаткових засідань Ради для кадрових ротацій не передбачається - речниця фракції "Слуга народу"

Додаткових засідань Ради для кадрових ротацій не передбачається - речниця фракції "Слуга народу"

21:43 23.06.2025
Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

22:43 22.06.2025
Сибіга відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

Сибіга відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

16:57 11.06.2025
COSAC закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України

COSAC закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України

13:54 30.05.2025
Україна сподівається на участь турецької делегації в Конференції з відновлення в Римі у липні - Сибіга

Україна сподівається на участь турецької делегації в Конференції з відновлення в Римі у липні - Сибіга

16:09 29.05.2025
Радбез ООН сьогодні скликає важливе засідання за ініціативою України

Радбез ООН сьогодні скликає важливе засідання за ініціативою України

19:05 23.04.2025
Україна ініціює спецзасідання ОБСЄ через масовані атаки РФ на українських цивільних

Україна ініціює спецзасідання ОБСЄ через масовані атаки РФ на українських цивільних

07:24 17.04.2025
ЄЦБ відмовиться від паузи в пом'якшенні ГКП і знову знизить ставки в четвер - прогноз

ЄЦБ відмовиться від паузи в пом'якшенні ГКП і знову знизить ставки в четвер - прогноз

ВАЖЛИВЕ

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

Рішення ЄСПЛ стане основою для роботи спецтрибуналу по агресії- уповноважена у справах ЄСПЛ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

ОСТАННЄ

Страхові компанії готові надати реальні пропозиції по створенню системи страхування та перестрахування воєнних ризиків – голова АСБ

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

Рішення ЄСПЛ стане основою для роботи спецтрибуналу по агресії- уповноважена у справах ЄСПЛ

Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Обладміністрація повідомила про нові жертви на Донеччині: росіяни вбили 8 людей, ще троє поранені

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

Негода може ускладнити роботу транспорту та комунальників на заході України в четвер

СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

Найближчі дні будуть спекотними, у половині областей пройдуть дощі, на заході у четвер сильні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА