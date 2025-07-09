Фон дер Ляєн візьме участь в засіданні Коаліції охочих та Конференції з відновлення України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь в засіданні Коаліції Охочих та Конференції з відновлення України, які пройдуть в Римі.

Відповідне оголошення у середу в Брюсселі зробив представник Європейської комісії Стефан де Керсмакер.

"Президент у Римі візьме участь у Конференції з відновлення України, організованій Італією та Україною, де вона виступить з вступною промовою. Крім того, все ще в Римі Президент фон дер Ляєн візьме участь у зустрічі Коаліції охочих щодо України. Вона також зустрінеться з Ліндсі Гремом, сенатором США", - повідомив він.

В ЄК уточнили, що окрім фон дер Ляєн у Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у четвер, 10 липня, та у п'ятницю, 11 липня, від Європейської комісії участь також візьмуть виконавчий віце-президент Раффаеле Фітто, європейські комісари Валдіс Домбровскіс, Андрюс Кубілюс, Марта Кос, Дан Йоргенсен, Катерина Захарієва та Гленн Мікаллеф.

"Конференція знаменує собою четвертий щорічний політичний захід високого рівня, присвячений швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України в контексті повномасштабної агресивної війни Росії. Комісія відіграє ключову роль у підтримці міжнародної уваги до відновлення України як під час війни, так і в повоєнний період", - наголосили в Єврокомісії.

В повідомленні також зазначається, що конференція слугує платформою для узгодження політичної підтримки та мобілізації фінансування. "Протягом дводенного заходу Комісія оголосить про додаткові заходи, що підкреслять її непохитну відданість Україні", - анонсували в ЄК.