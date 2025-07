9 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1232 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1232 RUSSIAN AGRESSION

9 липня відзначають Міжнародний день знищення зброї, День моди.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

В Аргентині – День незалежності.

Міжнародний день знищення зброї

9 липня 2001 року ООН започаткувала відзначання Міжнародного дня знищення зброї. Ця подія пов’язана з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів у країнах, що знаходяться на південному сході Європи.

День моди

День моди – це свято особистого стилю та індивідуальної естетики, який надає можливість кожному продемонструвати своє унікальне ставлення до моди за допомогою одягу та аксесуарів.

Цього дня народилися:

250 років від дня народження Метью Грегорі Льюїса (1775−1818), англійського письменника, драматурга;

180 років від дня народження Джорджа Говарда Дарвіна (1845−1912), англійського астронома, математика, сина відомого натураліста Ч. Дарвіна;

110 років від дня народження Миколи Йосиповича Сиротюка (1915–1984), українського літературознавця, прозаїка;

90 років від дня народження Юлія Петровича Шейніса (1935–2012), українського художника, графіка.

Ще в цей день:

1900 - Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року);

1955 - Заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна);

1955 - Знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) посіла перше місце в американському чарті "Білбоард";

1961 - У Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку;

1972 - На околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний);

2002 - Організацію Африканської Єдності, що об'єднувала 53 держави Африки, офіційно перетворено в Африканський союз;

2006 - Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу;

2018 - Саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

Батьки Панкратія були родом з Антіохії. Коли юнак почув про благословення Ісуса Христа, то прийняв хрещення в Антіохії від апостолів. За переказом, він здійснив подорож до Єрусалима, а потім вів чернечий образ життя у Понтійських горах. Пізніше Петро поставив його як єпископа Тавроменійського на Сицилії. За місяць Панкратій збудував міську церкву, навернув місцевих жителів у християнство.

Загинув мученицькою смертю в Тавроменії від рук язичників, які закидали його камінням. Мощі святого Панкратія зберігаються в римській Церкві святого Панкратія. У Таорміні є також церква його імені.

Іменини: Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір.