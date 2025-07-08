Співпраця України та США у сфері розробки зброї може залишити всіх опонентів за бортом технологічної гонки – Єрмак

Фото: сайт Президента України

Україна та США можуть разом розвивати зброю на штучному інтелекті, як наземну, так і повітряну та водну, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це будуть неймовірні дрони, неймовірно розумні, які дозволятимуть зробити чудові речі для безпеки як в Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні", - написав він в телеграм-каналі.

Єрмак наголосив, що технологічна зброя США допомагала і допомагає нам захистити українців, допомагає знищувати росіян, але й українська чудова зброя вже проріза російську ППО та влучає в цілі.

"А разом ми можемо зробити ще більше. Бо росіяни створюють, їм допомагають це робити, вони хочуть масовістю переграти систему безпеки західного світу. Але разом ми - США та Україна - можемо зробити багато. В нас вже є інвестиції, але ще стільки проектів, які ми можемо реалізувати, від нових систем оборони неба, до неймовірних дронів на штучному інтелекті", - вважає Єрмак.

"Найбільш технологічна зброя США сьогодні - це факт. Але прорив може бути ще більш сильним, і разом ми здатні залишити всіх опонентів за бортом технологічної гонки. Бо жодна війна в світі не дає такого технологічного прориву сьогодні", - наголосив він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що "українці дуже хоробрі", але без американської зброї "війна б завершилась за три-чотири дні".