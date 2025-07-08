Інтерфакс-Україна
Події
18:26 08.07.2025

"Укрзалізниця" починає закупівлю пасажирських вагонів нового покоління

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"Укрзалізниця" починає закупівлю пасажирських вагонів нового покоління

АТ "Укрзалізниця" починає закупівлю пасажирських вагонів нового покоління, очікувана вартість одного вагона - 95 млн грн, повідомляє пресслужба компанії.

"У 2025 році сумарно буде законтрактовано 100 нових вагонів, включаючи п'ять одиниць нового покоління - пілотну партію для майбутнього масштабування", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook у вівторок.

Строк поставки вагонів становить 2,5 роки від моменту отримання виробником передоплати за виробництво вагонів, наголосили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що вагони нового покоління матимуть більше місць - до 44 в одному купейному вагоні, а термін служби на 20 років більше, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі. Також у вагонах такого типу буде перехід з вугільного опалення на повністю електричне з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе. Окрім цього, довжина спального місця буде до 2,2 м.

"П'ять нових пасажирських вагонів будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу "СВ". Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному", - зазначається у повідомлені.

Крім того, у компанії зазначили, що партія з п'яти нових вагонів із сучасними системами управління потребуватиме меншої кількості обслуговуючого персоналу.

"Укрзалізниця" додала, що пасажири цих вагонів отримають розетки з розʼємами USB та type-c і бездротовою зарядкою для смартфонів, власний столик для верхніх полиць, який буде пересувним по горизонталі та додатковий умивальник у коридорі вагона.

Теги: #закупівля #вагони #укрзалізниця

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