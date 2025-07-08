Інтерфакс-Україна
Події
01:20 08.07.2025

Сибіга: Додатковий важіль впливу дозволить президенту Трампу просувати мир через силу

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував американському сенатору Ліндсі Грему за підтримку мирних ініціатив, водночас наголосивши на необхідності посилення важелів впливу на РФ задля припинення війни.

У своєму дописі в соцмережі X Сибіга відреагував на заяву сенатора Грема, в якій той підкреслив важливість забезпечення президента США Дональда Трампа інструментами для досягнення миру в Україні.

"Україна доклала всіх можливих зусиль для досягнення справедливого та міцного миру, тоді як Росія лише загострює напади на цивільних осіб. Додатковий важіль дозволить президенту Трампу просувати мир через силу", – написав Сибіга.

Сенатор Грем, в свою чергу у дописі заявив: "Я дуже ціную зусилля президента Трампа припинити кровопролиття в Україні, але для цього потрібні охочі партнери. Україна погодилася на припинення вогню та будь-які запити на зустрічі, поки Путін продовжує кидати виклик миротворчим зусиллям. Настав час вкласти більше інструментів у набір інструментів президента Трампа, щоб покласти край війні".

Також сенатор анонсував підготовку нового двопартійного санкційного законопроєкту щодо РФ, який передбачає можливість запровадження тарифів та санкцій проти країн, які підтримують військову машину Кремля або не допомагають Україні. Законопроєкт матиме положення про президентський виняток, аби надати очільнику Білого дому максимальну гнучкість у його застосуванні.

За словами Грема, документ уже має 85 співавторів і їх кількість зростає.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/1942315616410522021

Теги: #сибіга #законопроєкт #сша

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