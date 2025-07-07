Єрмак поспілкувався онлайн із радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними радниками лідерів держав Північної Європи та Балтії.

Єрмак поінформував співрозмовників про результати нещодавньої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Очільник ОП також розповів про підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC2025), яка відбудеться в Римі 10–11 липня.

Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів держав коаліції охочих.