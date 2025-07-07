Інтерфакс-Україна
Події
17:01 07.07.2025

Перше сенсорне обстеження водойми на вибухонебезпечні об’єкти проведено на Київщині

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Оператор протимінної діяльності ТОВ "Ризик Контроль" вперше залучив до обстеження дна водойми на наявність вибухонебезпечних предметів систему MinesEye, дослідження було проведено біля м.Ірпінь (Київська обл.), повідомляє Міністерство економіки України в понеділок.

"Україна стає одним із лідерів в галузі гуманітарного розмінування, оскільки ми шукаємо і вдосконалюємо способи очищення наших земель і водойм зокрема. Використання сенсорів у водоймах з низькою видимістю та нашаруванням мулу допоможе саперам швидше та якісніше обстежувати подібні обʼєкти", - наводяться в повідомленні на сайті органу слова заступника міністра економіки України Ігора Безкаравайного.

В Мінекономіки уточнили, що обстеження проводилось на одній з водойм на північ від Києва, яку громада використовує як технічну для потреб пожежників.

Під час демонстраційної місії дрон MinesEye виконав дві польотні сесії протягом 15 хвилин, у тому числі на екстремально низькій висоті сенсора - 20 см над поверхнею води. Загальна обстежена площа склала 2 200 кв. м.

Підкреслюється, що йдеться виключно про плесо води, чисте від прибережної рослинності. У підсумку команда зафіксувала на дні озера феромагнітні аномалії і відібрала 18 пріоритетних точок для підводної верифікації.

Наступним кроком сапери-водолази, зокрема, з використанням підводного дрона, обстежать дно водойми. Особливу увагу приділять обʼєктам, які зафіксувала система MinesEye.

В міністерстві нагадали, що з початку року Україна повернула до продуктивного використання майже 2 тис. кв. км деокупованих територій. Загалом площа очищених земель наразі складає 36 942 км2. Водночас потенційно забрудненими залишаються більше 137 тис. кв. км української землі, включно з окупованими територіями та акваторією.

 

Теги: #розмінування #мінекономіки

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