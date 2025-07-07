Перше сенсорне обстеження водойми на вибухонебезпечні об’єкти проведено на Київщині

Оператор протимінної діяльності ТОВ "Ризик Контроль" вперше залучив до обстеження дна водойми на наявність вибухонебезпечних предметів систему MinesEye, дослідження було проведено біля м.Ірпінь (Київська обл.), повідомляє Міністерство економіки України в понеділок.

"Україна стає одним із лідерів в галузі гуманітарного розмінування, оскільки ми шукаємо і вдосконалюємо способи очищення наших земель і водойм зокрема. Використання сенсорів у водоймах з низькою видимістю та нашаруванням мулу допоможе саперам швидше та якісніше обстежувати подібні обʼєкти", - наводяться в повідомленні на сайті органу слова заступника міністра економіки України Ігора Безкаравайного.

В Мінекономіки уточнили, що обстеження проводилось на одній з водойм на північ від Києва, яку громада використовує як технічну для потреб пожежників.

Під час демонстраційної місії дрон MinesEye виконав дві польотні сесії протягом 15 хвилин, у тому числі на екстремально низькій висоті сенсора - 20 см над поверхнею води. Загальна обстежена площа склала 2 200 кв. м.

Підкреслюється, що йдеться виключно про плесо води, чисте від прибережної рослинності. У підсумку команда зафіксувала на дні озера феромагнітні аномалії і відібрала 18 пріоритетних точок для підводної верифікації.

Наступним кроком сапери-водолази, зокрема, з використанням підводного дрона, обстежать дно водойми. Особливу увагу приділять обʼєктам, які зафіксувала система MinesEye.

В міністерстві нагадали, що з початку року Україна повернула до продуктивного використання майже 2 тис. кв. км деокупованих територій. Загалом площа очищених земель наразі складає 36 942 км2. Водночас потенційно забрудненими залишаються більше 137 тис. кв. км української землі, включно з окупованими територіями та акваторією.