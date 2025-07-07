Інтерфакс-Україна
Події
14:51 07.07.2025

Кабмін посилив вимоги до отримувачів грантів від Українського ветеранського фонду

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Кабмін посилив вимоги до отримувачів грантів від Українського ветеранського фонду

Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок, 7 липня, вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Встановлено обмеження для участі в конкурсних відборах осіб, які вже отримували бюджетні гранти від Українського ветеранського фонду, крім випадків подання заяви на участь у конкурсному відборі не раніше ніж через три роки з моменту затвердження зазначеним фондом підсумкового звіту про виконання договору про надання бюджетного гранту, який вони отримали, а також взяття участі у конкурсному відборі проекту за напрямом, не пов’язаним з напрямом, за яким вже реалізований проект за рахунок отриманого від Українського ветеранського фонду бюджетного гранту", - написав Мельничук в телеграм-каналі.

Крім того, було посилено вимоги до громадських об’єднань, що претендують на отримання бюджетних грантів від Українського ветеранського фонду, в частині можливості отримання бюджетного гранту виключно громадськими об’єднаннями, в яких керівником або членом колегіального виконавчого органу є ветеран або член сім’ї ветерана.

Теги: #кабмін #зміни #держбюджет #гранти

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