Інтерфакс-Україна
Події
13:09 07.07.2025

Кількість загиблих у Донецькій області в неділю сягнула 7, 15 людей поранені – обладміністрація

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Сім мирних жителів Донецької області загинули, 15 отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в неділю, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Святогірську пошкоджено базу відпочинку. В Олександрівці поранено 3 людини, пошкоджено 2 будинки і 3 авто; у Голубівці пошкоджено 4 будинки і авто; у Михайлівці пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, 18 автівок. У Дружківці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено будинок і адмінбудівлю; у Новогригорівці 1 людина загинула і 1 поранена, у Райському 1 людина поранена. У Костянтинівці 4 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, авто і 5 ліній електропередач", - написав Філашкін в Телеграм у понеділок вранці.

У інших районах області без загиблих. Лише У Покровській громаді Покровського району поранено людину, також пошкоджено п'ять приватних і два багатоповерхових будинки, у Новому Донбасі Добропільської громади пошкоджено будинок. У місті Сіверськ Бахмутського району також пошкоджено чотири будинки.

"За добу росіяни 57 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 33 людини (4 дитини)", - повідомив Філашкін.

У неділю ввечері він повідомляв про п'ятьох загиблих протягом дня у Костянтинівці та Дружківці. "Костянтинівка і Дружківка перебувають під постійним ворожим вогнем — як і вся Донеччина. Залишатися тут небезпечно!", - написав голова обладміністрації.

 

Теги: #донецька_область #філашкін #обстріли

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