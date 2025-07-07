Інтерфакс-Україна
Події
12:46 07.07.2025

Україна зацікавлена в спільних проєктах з оборонними компаніями США – заступник міністра оборони

2 хв читати
Україна зацікавлена в спільних проєктах з оборонними компаніями США – заступник міністра оборони

 Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з представниками посольства США в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Під час зустрічі українська та американська сторони обговорили поточну роботу команд та погодилися щодо важливості пошуку точок дотику для взаємовигідної співпраці. Американський аташе відзначив розвиток українського ОПК та рівень його якісного масштабування", - вказується у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі чинний аташе з питань оборони при посольстві США Кіт Філліпс, дипломатична місія якого добігає кінця, познайомив керівництво Міністерства оборони України зі своїм новопризначеним наступником – Бредом Ніколсоном.

"Хочу відзначити вашу роль у зміцненні партнерських відносин США та України. Дякую за сприяння у відбитті російської агресії та захисті українського суверенітету та незалежності", – подякував Філліпсу Боєв.

Боєв з командою також ознайомили Ніколсона з критичними потребами Сил оборони для захисту цивільного населення та українських населених пунктів. Заступник міністра заявив, що український ОПК готовий та розраховує на розвиток спільних проєктів з американськими оборонними компаніями.

"США виробляє унікальну зброю, яка продемонструвала свою ефективність в цій війні. Україна зацікавлена в продовженні її використання та отримання як у вигляді військової допомоги, так і закупівлі або спільному виробництві", – наголосив Боєв.

Сторони домовилися продовжувати тісну співпрацю та шукати шляхи для досягнення сталого і справедливого миру в Україні.

Теги: #міноборони #співпраця #сша #боєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 07.07.2025
Експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства постачали непридатні ракетні установки - генпрокурор

Експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства постачали непридатні ракетні установки - генпрокурор

07:36 07.07.2025
Трамп заявив, що приєднання будь-якої країни до "антиамериканської політики" БРІКС спричинить для неї додаткові 10% мита

Трамп заявив, що приєднання будь-якої країни до "антиамериканської політики" БРІКС спричинить для неї додаткові 10% мита

05:14 07.07.2025
Білий дім відкинув звинувачення у неналежному кадровому укомплектуванні метеорологічної служби у зв'язку зі стихією в Техасі - ЗМІ

Білий дім відкинув звинувачення у неналежному кадровому укомплектуванні метеорологічної служби у зв'язку зі стихією в Техасі - ЗМІ

23:16 06.07.2025
Трамп має намір оголосити в понеділок 60-денне перемир'я між Ізраїлем і Хамас у разі успішних переговорів - ЗМІ

Трамп має намір оголосити в понеділок 60-денне перемир'я між Ізраїлем і Хамас у разі успішних переговорів - ЗМІ

19:36 06.07.2025
Папа Лев XIV закликав молитися за мирний діалог - ЗМІ

Папа Лев XIV закликав молитися за мирний діалог - ЗМІ

02:57 06.07.2025
Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

05:28 05.07.2025
Китай висловив готовність співпрацювати з Францією

Китай висловив готовність співпрацювати з Францією

17:55 04.07.2025
Міннац'єдності підписало з Представництвом МОМ в Україні меморандум про співробітництво

Міннац'єдності підписало з Представництвом МОМ в Україні меморандум про співробітництво

13:45 02.07.2025
Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

17:36 30.06.2025
Уряд підтвердив відстрочку учасникам проєкту "Контракт 18-24" після служби – Міноборони

Уряд підтвердив відстрочку учасникам проєкту "Контракт 18-24" після служби – Міноборони

ВАЖЛИВЕ

В ЄБА закликають до дискусії щодо проблемних питань бронювання від мобілізації

У Харкові і Запоріжжі зафіксовані влучання БПЛА по будівлі ТЦК і прилеглим територіям, є поранені – Сухопутні війська

Окупанти атакують Запоріжжя дронами, поранені 10 жителів – обладміністрація

Генштаб зафіксував упродовж доби 184 бойові зіткнення

Одна людина загинула в Одесі внаслідок ворожої атаки

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із Трампом заміну посла України в США, серед кандидатів Шмигаль, Умєров, Стефанішина та Галущенко – ЗМІ

Кількість загиблих у Донецькій області в неділю сягнула 7, 15 людей поранені – обладміністрація

Продуктовим якорем ТРЦ Ocean Mall в Києві стане "Сільпо"

СБУ затримала 25-річного безробітного з Херсону, який коригував ворожі обстріли по місту

ГУР оприлюднило наказ про "доукомплектування" військової бази РФ у Вірменії

В країнах НАТО зростає розуміння, що запобігання вступу України до НАТО є не метою Путіна, а інструментом її досягнення – Єрмак

В ЄБА закликають до дискусії щодо проблемних питань бронювання від мобілізації

У Харкові і Запоріжжі зафіксовані влучання БПЛА по будівлі ТЦК і прилеглим територіям, є поранені – Сухопутні війська

Зеленський розраховує на виконання партнерами усіх домовленостей щодо захисту України

Окупанти знов вдарили по Харкову, постраждали 11 мирних мешканців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА