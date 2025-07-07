Інтерфакс-Україна
Події
09:46 07.07.2025

Цифровий маркетплейс зброї для забезпечення фронту DOT-Chain Defence запрацював в Україні – Умєров

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Цифровий маркетплейс зброї для забезпечення фронту DOT-Chain Defence запрацював в Україні – Умєров
Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

 Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про початок роботи пілотного проєкту DOT-Chain Defence з постачання озброєння для Сил оборони України, повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства в понеділок.

"Сьогодні розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для наших Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси", - повідомив Умєров.

За його словами, кожна військова частина матиме можливість обирати все потрібне для виконання завдань, а Агенція оборонних закупівель (АОЗ) забезпечуватиме фінансування і доставку "без зайвої бюрократії". "Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів", - відзначив міністр.

Умєров повідомив, що DOT-Chain Defence розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка, за його словами, вже довела свою ефективність.

"Як працює система: військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді; виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових; держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій", - розповів голова відомства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив постанову, розроблену Міністерством оборони України, яка передбачає масштабування цифрової платформи DOT-Chain на сферу забезпечення озброєнням, 27 червня.

На початковому етапі платформа охоплюватиме FPV-дрони, далі — інші типи БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані системи. Для виробників FPV-дронів участь у маркетплейсі відкрита.

Платформа DOT-Chain Defence створена на базі вже функціонуючої системи DOT-Chain, яка працює з 2023 року та охоплює постачання харчування, одягу й інших матеріальних засобів для ЗСУ. "DOT-Chain уже довів свою ефективність у тиловому забезпеченні, скоротивши цикл постачання харчування у 4 рази. Масштабування цього рішення на сферу озброєння — логічний крок для підвищення оперативності та прозорості", — зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Теги: #умєров #постачання #озброєння #dot_chain_defence

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