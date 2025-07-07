Інтерфакс-Україна
Події
07:42 07.07.2025

Пошкодження є, але обійшлося без потерпілих внаслідок нальоту ворожих дронів на Київ - мер

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Пошкодження є, але обійшлося без потерпілих внаслідок нальоту ворожих дронів на Київ - мер
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Атака російських БпЛА вранці в понеділок обійшлася в Києві без постраждалих, повідомив у Телеграм столичний голова Віталій Кличко.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає.

Також унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля — пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки.

У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає.

У Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Також внаслідок влучання уламків БпЛА, пошкоджена тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії", - написав Кличко у Телеграм.

 

Теги: #київ #атака_бпла_рф

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