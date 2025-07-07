Трамп заявив, що приєднання будь-якої країни до "антиамериканської політики" БРІКС спричинить для неї додаткові 10% мита

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що країни, які приєднаються до "антиамериканської політики" БРІКС, будуть обкладатися додатковими 10% митами. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена ДОДАТКОВИМ тарифом у розмірі 10%. Жодних винятків з цієї політики не буде. Дякую за вашу увагу до цього питання!" - заявив Трамп.