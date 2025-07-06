Сибіга закликав партнерів інвестувати в інноваційні українські технології

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до іноземних партнерів із закликом інвестувати в інноваційні українські розробки. Про це Сибіга написав на платформі X у неділю.

"Оскільки нам потрібно було захищатися, ми навчилися впроваджувати інновації. Зараз Україна є технологічно передовою країною, яка досягла успіху в галузі безпілотників, бойового штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрового врядування та банківської справи, а також в інших сферах", - сказано в заяві міністра.

"Ми закликаємо партнерів інвестувати більше в українські технології та допомагати нам у масовому виробництві наших найкращих інновацій. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагають нам зараз, отримають пряму вигоду від наших інновацій у майбутньому. Україна вже робить внесок у трансатлантичну безпеку, і наші технології посилять нас і наших партнерів", - написав Сибіга на X.

Міністр зазначив, що "водночас, санкції проти Росії мають бути посилені".

"Вже зараз. Кожен мікрочіп, в якому відмовлено Москві, - це врятоване життя. Росія повинна бути позбавлена всіх ресурсів для своєї військової машини. Доходи від продажу нафти мають бути урізані. Доступ Москви до технологій має бути повністю перекритий", - заявив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1941764874326966564