З початку літа через обстріли агресора поранені 6 медиків екстренки, пошкоджені 24 автомобілі швидкої – МОЗ

З початку літа через обстріли агресора поранені шість медиків екстреної медичної допомоги, п’ятеро з них в Херсонській області, один в Харківській пошкоджені 24 автомобілі швидкої, з яких два знищені вщент.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані моніторингу закладу «Українського науково-практичний центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України».

За даними моніторингу, зокрема, два медиків були поранені в Херсонській області внаслідок атаки дрона по бригаді в Білозерці.

Серед пошкоджених автомобілів швидкої допомоги дев’ять в Одеській області, вісім в Києві, в тому числі п’ять внаслідок атаки 4 липня.

Повністю був знищений автомобіль швидкої допомоги в Білгород-Дністровському (Одеська обл.) , який повністю згорів після прильоту, та автомобіль на станції в Білозерці (Херсонська обл.) після артобстрілу.

Крім того, МОЗ повідомляє, що з початку літа були зруйновані або пошкоджені щонайменше шість об’єктів інфраструктури екстреної допомоги.

Зокрема, в Одеській області зруйновані адмінбудівля Центру ЕМД у середмісті Одеси після прямого влучання БПЛА, будівля станції ШМД у Білгород-Дністровському, в Херсонській області згорів Станіславський ППБ (пункт постійного базування) бригад ЕМД після артобстрілу, пошкоджено гараж із автівками Білозерської станції.

В Києві пошкоджено будівлі підстанції, в Харківській області відбувся обстріл відділення в Куп’янську.

«Попри постійні обстріли та втрати, ЕМД продовжує роботу. Бригади переведено в інші пункти базування, а виклики опрацьовуються в повному обсязі.

Ми продовжуємо фіксувати усі факти атак на цивільну медичну інфраструктуру та інформувати міжнародних партнерів», - зазначають в МОЗ.