Інтерфакс-Україна
Події
18:06 06.07.2025

З початку літа через обстріли агресора поранені 6 медиків екстренки, пошкоджені 24 автомобілі швидкої – МОЗ

2 хв читати
З початку літа через обстріли агресора поранені 6 медиків екстренки, пошкоджені 24 автомобілі швидкої – МОЗ

З початку літа через обстріли агресора поранені шість медиків екстреної медичної допомоги, п’ятеро з них в Херсонській області, один в Харківській пошкоджені 24 автомобілі швидкої, з яких два знищені вщент.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані моніторингу закладу «Українського науково-практичний центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України».

За даними моніторингу, зокрема, два медиків були поранені в Херсонській області внаслідок атаки дрона по бригаді в Білозерці.

Серед пошкоджених автомобілів швидкої допомоги дев’ять в Одеській області, вісім в Києві, в тому числі п’ять внаслідок атаки 4 липня.

Повністю був знищений автомобіль швидкої допомоги в Білгород-Дністровському (Одеська обл.) , який повністю згорів після прильоту, та автомобіль на станції в Білозерці (Херсонська обл.) після артобстрілу.

Крім того, МОЗ повідомляє, що з початку літа були зруйновані або пошкоджені щонайменше шість об’єктів інфраструктури екстреної допомоги.

Зокрема, в Одеській області зруйновані адмінбудівля Центру ЕМД у середмісті Одеси після прямого влучання БПЛА, будівля станції ШМД у Білгород-Дністровському, в Херсонській області згорів Станіславський ППБ (пункт постійного базування) бригад ЕМД після артобстрілу, пошкоджено гараж із автівками Білозерської станції.

В Києві пошкоджено будівлі підстанції, в Харківській області відбувся обстріл відділення в Куп’янську.

«Попри постійні обстріли та втрати, ЕМД продовжує роботу. Бригади переведено в інші пункти базування, а виклики опрацьовуються в повному обсязі.

Ми продовжуємо фіксувати усі факти атак на цивільну медичну інфраструктуру та інформувати міжнародних партнерів», - зазначають в МОЗ.

Теги: #обстріли #поранені #моз_україни #медики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:28 06.07.2025
Через атаку ворожих БпЛА Запоріжжя спалахнули масштабні пожежі, постраждала 90-річна жінка - ДСНС

Через атаку ворожих БпЛА Запоріжжя спалахнули масштабні пожежі, постраждала 90-річна жінка - ДСНС

07:48 06.07.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

16:56 05.07.2025
Літня жінка загинула на Херсонщині через обстріл росіян

Літня жінка загинула на Херсонщині через обстріл росіян

09:07 05.07.2025
Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей

Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей

08:55 05.07.2025
Російські війська здійснили майже 120 обстрілів по території Сумщини

Російські війська здійснили майже 120 обстрілів по території Сумщини

00:37 05.07.2025
Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ

Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ

22:06 04.07.2025
Вже 8 постраждалих у Кривому Розі – ОВА

Вже 8 постраждалих у Кривому Розі – ОВА

08:48 03.07.2025
Через російські обстріли дев'ять постраждалих на Херсонщині - ОВА

Через російські обстріли дев'ять постраждалих на Херсонщині - ОВА

07:29 03.07.2025
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

13:10 02.07.2025
На Донеччині щонайменше дві людини загинули в результаті обстрілів – ОВА

На Донеччині щонайменше дві людини загинули в результаті обстрілів – ОВА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині в результаті обстрілів загинули 5 людей – ОВА

Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

Ворожі БпЛА влучили в будівлю Кременчуцького ТЦК та в житловий будинок, військові не постраждали – Сухопутні війська

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

ОСТАННЄ

На Донеччині в результаті обстрілів загинули 5 людей – ОВА

Кличко: вибух в Києві не має відношення до ТЕЦ-6

Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

На околиці Харкова сталася масштабна ДТП, троє осіб постраждали

Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

В результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Угорщині тяжкі травми отримали четверо українців – МЗС України

Росіяни атакували Херсон, є постраждалі – ОВА

В Києві через спеку обмежено рух вантажівок – патрульна поліція

На Харківщині автівка наїхала на вибухонебезпечний предмет, шпиталізовано двох літніх чоловіків

Україна завершила вісім етапів великого обміну полоненими з РФ – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА