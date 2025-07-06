Інтерфакс-Україна
Події
09:07 06.07.2025

В Україні на 90 днів подовжать воєнний стан і мобілізацію - нардеп

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Воєнний стан в Україні знову продовжать на 90 днів, також це також стосується і загальної мобілізації, повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"На наступному пленарному тижні парламент знову, вже 16-й раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації", - написав він у телеграмі.

Відповідно воєнний стан і мобілізацію знову продовжать на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/13197

Теги: #військовий #подовження #стан

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