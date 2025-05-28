У Харкові командир взводу охорони РТЦК та СП отримав 5 років за зловживання впливом і хабар

Суд визнав винним у зловживанні впливом та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України) командира взводу охорони одного з РТЦК та СП м. Харкова і засудив його на 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

"Вироком суду йому призначено покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні на сторінці Спецпрокуратури у сфері оборони Східного регіону у Facebook.

Як було встановлено, обвинувачений, маючи повноваження перевіряти військово-облікові документи чоловіків віком від 18 до 60 років та вручати їм повістки, зловживав своїм службовим становищем. За 4 тис грн він реалізовував фальсифіковані повістки, яку можливо пред'являти іншим представникам ТЦК та СП і яка запобігатиме мобілізації.

Крім цього, під час виконання службових обов’язків він запропонував одному з військовозобов’язаних сприяти у виготовленні медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я та подальше виключення з військового обліку. Свої "послуги" чоловік оцінив у 6 тис доларів