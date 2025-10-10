Інтерфакс-Україна
Економіка
19:19 10.10.2025

Ліцензія на експлуатацію енергоблоку №2 ПАЕС може бути подовжена ще на 10 років до кінця 2025р.

На Південноукраїнській АЕС (ПАЕС) завершилося комплексне інспекційне обстеження готовності енергоблока №2 до подальшої довгострокової експлуатації, повідомило АТ "НАЕК "Енергоатом" у п'ятницю.

"Комплексне інспекційне обстеження охоплювало широке коло питань: виконання умов чинної ліцензії, реалізацію заходів із підготовки енергоблока до довгострокової експлуатації, збереження кваліфікації обладнання", - зазначили у компанії.

Окрім того, обстеження стосувалося перевірки стану радіаційної безпеки та систем поводження з радіоактивними відходами, оцінку технічного стану обладнання, трубопроводів і споруд, а також організації фізичного захисту й аварійного планування.

До роботи у спеціальній комісії щодо оцінки, окрім представників Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ), були залучені фахівці Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки.

"Ми отримали повне сприяння фахівців підприємства ("Енергоатом" та ПАЕС - ІФ-У) по кожному із 11 напрямків. Одразу хочу сказати – висновки позитивні", - заявив голова комісії Борис Столярчук.

За його словами, комісія не виявила факторів, що ставлять під сумнів спроможність "Енергоатом" забезпечувати дотримання умов провадження діяльності на етапі експлуатації енергоблока №2 Південноукраїнської АЕС.

За підсумками обстеження комісія констатувала: надані "Енергоатом" матеріали є повними й достовірними, а за кожним із перевірених напрямків – позитивні висновки.

Ліцензію Держатомрегулювання України, яка нині дає право на експлуатацію, енергоблок №2 ПАЕС отримав у 2015 році. Діюче законодавство та нормативні документи містять вимогу проведення періодичної переоцінки безпеки енергоблока кожні 10 років після початку його експлуатації.

"Ця практика запроваджена за європейськими стандартами і вже демонструє свою ефективність: системний підхід до періодичних переоцінок дозволяє виявляти слабкі місця, оперативно їх документувати та формувати обґрунтовані програми модернізацій і заходи з підвищення безпеки", - заявив своєю чергою голова ДІЯРУ Олег Коріков.

Він доповнив, що регулятор і "Енергоатом" мають узгоджено продовжувати роботу над реалізацією комплексної зведеної програми підвищення безпеки ПАЕС-2.

На підсумковій нараді комісія передала керівництву АЕС акт комплексного інспекційного обстеження, який містить результати перевірки по кожному з напрямків та рекомендації.

Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Вячеслав Стоянов наголосив, що колектив підприємства ґрунтовно підготувався до подальшої довгострокової експлуатації енергоблока №2 та відзначив прикладну цінність комплексного інспекційного обстеження.

"Сьогодні ми підбили підсумки багаторічної, системної роботи з підготовки до подальшої довгострокової експлуатації енергоблока №2 ПАЕС: це результат професійних зусиль усього нашого колективу. Пріоритет безпеки незмінний – саме він визначає нашу роботу", - зазначив він.

Як стверджують в "Енергоатомі", попередній позитивний висновок комісії з комплексного інспекційного обстеження готовності ПАЕС-2 дає підстави для обґрунтованого оптимізму щодо фінального вердикту. Остаточне рішення про можливість подальшої безпечної експлуатації енергоблока №2 буде прийнято на колегії Держатомрегулювання України, а згодом – відповідні зміни до ліцензії будуть внесені на засіданні ліцензійної комісії. Завершити процедуру мають до кінця 2025 року.

 

