Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

Державний Ощадбанк (Київ) отримав ліцензію на здійснення міжнародних вантажних перевезень, для легальних та безпечних доставок валютних цінностей автомобільним транспортом.

Як повідомив банк на своєму сайті, відповідне рішення ухвалено Державною службою України з безпеки на транспорті згідно з наказом від 3 липня 2025 року.

Зазначається, що через закриття цивільного авіасполучення доставка всіх видів валютних цінностей в Україну здійснюється виключно автомобільним транспортом. З метою забезпечення безперервності операційної діяльності Ощадбанк організував перевезення валютних цінностей з-за кордону та за межі України спеціалізованими автотранспортними засобами.

Пояснюється, що для легального та безпечного здійснення таких перевезень територією Європейського Союзу банк мав отримати відповідну ліцензію.

"Наявність ліцензії на міжнародні вантажні перевезення підтверджує відповідність Ощадбанку всім європейським вимогам щодо безпеки, кваліфікації персоналу, стану автопарку та організації процесів", — прокоментував заступник голови правління Ощадбанку Євгеній Драчко-Єрмоленко, слова якого наведено в повідомленні.

Для отримання ліцензії Ощадбанк виконав усі вимоги українського та європейського законодавства, зокрема положення Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) щодо правил діяльності операторів автомобільних перевезень.

За даними Національного банку України, Ощадбанк станом на початок 2025 року посідав друге місце за загальними активами (963,39 млрд грн, або 12,4%) серед 61 банку країни.