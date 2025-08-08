НБУ планує дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України планує надати можливість небанківським установам отримувати ліцензію на здійснення валютних операцій та здійснювати такі операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів.

Як повідомляється на сайті НБУ, таке рішення міститься в проєкті внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, що пропонується до обговорення.

Пропонується, зокрема: визначити право небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку здійснювати валютні операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій; виключити вимогу щодо розміру мінімального статутного капіталу для отримання ліцензії, пов'язаної з переказом коштів без відкриття рахунку.

При цьому уточняються підстави для відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції, порядок припинення валютних операцій у разі відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції.

Зауваження та пропозиції до проєкту такого рішення приймаються до 18 серпня 2025 року включно.