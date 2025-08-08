НБУ планує дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції
Національний банк України планує надати можливість небанківським установам отримувати ліцензію на здійснення валютних операцій та здійснювати такі операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів.
Як повідомляється на сайті НБУ, таке рішення міститься в проєкті внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, що пропонується до обговорення.
Пропонується, зокрема: визначити право небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку здійснювати валютні операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій; виключити вимогу щодо розміру мінімального статутного капіталу для отримання ліцензії, пов'язаної з переказом коштів без відкриття рахунку.
При цьому уточняються підстави для відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції, порядок припинення валютних операцій у разі відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції.
Зауваження та пропозиції до проєкту такого рішення приймаються до 18 серпня 2025 року включно.