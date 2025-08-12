НБУ відкликав ліцензію ТОВ "Родео капітал" та застосовав захід впливу до ТОВ "Лізингком"

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) 11 серпня прийняв рішення відкликати у ТОВ "Родео капітал" ліцензію на діяльність фінансової компанії, а саме з надання фінансових послуг з факторингу й надання коштів та банківських металів у кредит, повідомляється на сайті НБУ.

Причиною такого рішення, стало ненаданням інспекційній групі Національного банку документів та інформації щодо предмета позапланової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії у червні-липні цього року.

Зазначене унеможливило проведення перевірки, є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії, підкреслює НБУ.

Крім того, в цей же день регулятор за результатами планової інспекційної перевірки, проведеної у квітні-червні 2025 року, застосував до ТОВ "Лізингком" захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в діяльності.

ТОВ "Лізингком" має діючу ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання послуги фінансового лізингу. Зареєстрована в 2017 році в Києві. Уставний капітал 10,204 млн грн.

ТОВ "Родео капітал" зареєстрована в 2011 році в Києві. Уставний капітал 10 млн грн.