НБУ відкликав ліцензії у трьох фінкомпаній і застосував заходи впливу до ще трьох

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Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії у "ФК "Маре", "Діамант+" та "ФК "Астер-Фінанс" через повторні порушення ліцензійних вимог, а також зобов’язав "Фастфінанс", "ФК "Алькор Кепітал" і "Ломбард "Сапфір" Токарчук і компанія" усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства.

Як повідомив на сайті регулятор у вівторок, відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 21 липня 2025 року.

Зазначається, що НБУ відкликав ліцензії на провадження діяльності трьох фінансових компаній "Фінансова компанія "Маре", "Діамант+" та "Фінансова компанія "Астер-Фінанс". Підставою для такого рішення стали повторні порушення вимог нормативно-правових актів НБУ щодо ліцензування фінансових послуг.

У випадку з "Астер-Фінанс" відкликання ліцензії стало наслідком невиконання попереднього припису Нацбанку, який був винесений 2 червня 2025 року з вимогою усунути порушення до 23 червня. Компанія не надала у повному обсязі документи, інформацію та пояснення на письмові запити НБУ.

Ще до трьох компаній – "Фастфінанс", "Фінансова компанія "Алькор Кепітал" та "Ломбард "Сапфір" Токарчук і Компанія" Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді приписів щодо усунення виявлених порушень.

Причиною стало неподання у встановлені строки обов’язкової звітності. Зокрема, "Фастфінанс" та "Алькор Кепітал" не подали аудиторські звіти щодо річних даних за 2024 рік, а "Ломбард "Сапфір"" – не подав звітність за травень 2025 року.

Вказані компанії зобов’язані усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 11 серпня 2025 року.