Народна депутатка з "Європейської солідарності" ініціює відкликання Мережка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Марія Іонова ініціює відкликання з посади голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка (фракція "Слуга народу").

"Реєструємо постанову про відкликання з посади голови комітету закордонних справ слуги Олександра Мережка. Підстава - тотальний непрофесіоналізм, відсутність субʼєктності, фактичне знищення комітету, який більше переймається створенням груп дружби з країнами Африки і Карибського басейну, аніж активізацією діалогу зі стратегічними партнерами", - написала Іонова у середу у Фейсбуці.

За її словами, сьогодні на засіданні комітету нардепи із фракції "Слуга народу" знову провалили ініціативу провести спільне засідання з Міністерством закордонних справ для обговорення актуальних викликів міжнародної політики і мирного процесу, звіт голови комітету про виконання всіх попередніх планів роботи комітету, а також пропозицію обговорити з МЗС прецедент допуску російської делегації на конференцію в Швейцарії.

"Робота комітету давно звелася до формальності. Ні про яку нормальну роботу і ефективність мова не йдеться. Далі розчарованих смс у фракційному чаті рішучість "Слуг" не пішла. Продовжується знищення суб’єктності Верховної Ради і тотальний непрофесіоналізм та неефективність. Так далі не можна", - підкреслила Іонова.

Іонова є членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.