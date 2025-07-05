5 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1228 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1228 RUSSIAN AGRESSION

5 липня в Україні відзначають День звільнення міст Краматорськ і Слов’янськ від проросійських терористів.

Ще сьогодні Міжнародний день Дніпра, Міжнародний день кооперативів, День працеголіка, Всесвітній день бікіні, Всесвітній день механічного олівця.

Православна церква вшановує пам'ять Св. прп. Атанасія Атонського.

День звільнення міст Краматорськ і Слов’янськ від проросійських терористів

Цього дня 2014 року бойовики сепаратистського угрупування "ДНР" разом із російськими терористами були витіснені з Краматорська та Слов'янська силами українських військових. Над містами підняли прапор України, і ця подія стала символом визволення та перемоги для їхніх мешканців.

День працеголіка

Це свято вшановує людей, які повністю поглиблені у своїй роботі та готові багато чим пожертвувати заради своєї професії. Працеголіки віддають перевагу кар’єрі над родиною, друзями та іншими життєвими радощами. Це свято має американське походження, проте сьогодні воно відоме в багатьох країнах.

День механічного олівця

Механічний олівець - улюблений інструмент інженерів, архітекторів, художників та студентів здатний завдяки своїй точності та зручності забезпечувати постійну ширину лінії.

Винахід механічного олівця датується 16 століттям, але лише в 19-20 століттях його конструкція була вдосконалена, а комерційне виробництво набуло широкого розповсюдження. Механічний олівець став не лише практичним інструментом, а й виразником особистого стилю, з різноманітними варіантами — від недорогих одноразових моделей до вишуканих розкішних версій.

Всесвітній день бікіні

Всесвітній День бікіні - річниця створення відкритого купальника. Такий дизайн 1946 року запропонував відомий французький модельєр Луїс Ріар.

У ті часи відкрита модель купальника вважалась занадто зухвалою та нескромною, тому вона поступово входила до широкого вжитку. А своєю популярністю бікіні зобов’язане зіркам кіно, зокрема Бріджит Бардо та Аві Гарднер, які почали носити відкриті купальники на громадських пляжах та у своїх фільмах.

Бікіні можна без сумніву назвати одним з найбільших винаходів усіх часів, навіть попри те, що його початок був не зовсім вибуховим. Чого не скажеш про його назву, яка пішла від атолу Бікіні, що в південній частині Тихого океану. Саме там випробовували водневу бомбу 1954 року.

Міжнародний день Дніпра

Щороку припадає на першу суботу липня. Свято присвячене найбільшій річці України. Дніпро забезпечує мільйони людей питною водою, зрошує сотні тисяч гектарів посівів, дає змогу виробляти електроенергію та є транспортною магістраллю. Ця річка має велике історичне значення: в її водах відбувалося хрещення Русі, а на її порогах панував дух незалежної козацької держави.

Міжнародний день кооперативів

Щорічно припадає на першу суботу липня. Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН з метою привернення уваги світової громадськості до кооперативів і сприяння розширенню партнерських зв’язків між міжнародним кооперативним рухом та іншими суб’єктами міжнародного права, включно з урядами та неурядовими організаціями на всіх рівнях.

Цього дня народилися:

1991 рік — Український спортсмен-кікбоксер, офіцер Нацгвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Максим Кагал;

1992 рік — Український військовий, солдат Збройних Сил України. Один із "кіборгів", Герой України Петро Полицяк;

1997 рік — Український громадський діяч, журналіст, учасник російсько-української війни Роман Ратушний;

1997 рік — Український військовий, солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни, Герой України Роман Бутусін.

Ще в цей день:

1939 рік - У Миколаєві здають в експлуатацію міську каналізацію;

1941 рік — У Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;

1965 рік - У м. Калуш (Івано-Франківська область) розпочав роботу хімічно-металургійний комбінат;

1965 рік - У Києві розпочинають будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1974 рік - У м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписує Всесвітню поштову конвенцію;

1985 рік - Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см;

1994 рік - В Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувається перший випуск слухачів;

2014 рік - Українські війська звільняють місто Краматорськ та місто Слов'янськ від бойовиків "ДНР".

Церковне свято:

День пам'яті Святого преподобного Атанасія Атонського

Народився Атанасій в 920 році в місті Трапезунт над Чорним морем у Малій Азії. Після закінчення навчання він став професором у Царгороді. Коли Атанасій познайомився зі святим Михаїлом Малеєном, то вступив до монастиря в Кимінаса, що в Бітинії. Згодом він потайки втік на гору Атон, де 961 року збудував перший монастир і став настоятелем 58 спільнот ченців.

Атанасій вів строге життя, суворо відокремившись від світу, Атанасій Атонський, батько упорядкованого чернечого життя на Атоні, помер у 1003 році.

Іменини: Євсевій, Галактіон, Анатолій, Стефан, Єлизавета.