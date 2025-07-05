Китай висловив готовність співпрацювати з Францією

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час візиту до Парижа заявив, що КНР готова співпрацювати з Францією в таких галузях, як ядерна енергетика, авіація, штучний інтелект, зелена енергетика та біотехнології.

"Китай також готовий посилити стратегічну комунікацію і координацію з Францією з питань України та напруженості на Близькому Сході", - цитує Bloomberg Ван Ї.

Коментарі глави МЗС Китаю в Парижі завершили європейський візит, під час якого він також відвідав Брюссель і Берлін. Під час його поїздки, КНР оголосила про введення антидемпінгових мит на європейський коньяк, звільнивши від них великих виробників коньяку, які погодилися на мінімальний рівень цін.

Як сказав Ван Ї, це питання було "належним чином вирішено".

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-04/china-can-work-with-france-across-range-of-industries-wang-says