Інтерфакс-Україна
Події
23:10 04.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 136 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Сьогодні російські війська завдали чотирьох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши 15 ракет та скинувши 74 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1436 дронів-камікадзе та здійснили 4496 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмових та наступальних дій, п’ять з яких станом на 22:00 п’ятниці ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26257

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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