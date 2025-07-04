Сили оборони відбили з початку доби 136 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Сьогодні російські війська завдали чотирьох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши 15 ракет та скинувши 74 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1436 дронів-камікадзе та здійснили 4496 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмових та наступальних дій, п’ять з яких станом на 22:00 п’ятниці ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26257