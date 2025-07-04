Кабмін врегулював диференціацію ліцензування медпрактики за видами надання меддопомоги

Кабінет Міністрів врегулював диференціацію ліцензування медичної практики за видами надання медичної допомоги, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Відповідну постанову №781 уряд ухвалив на засіданні 2 липня. Вона передбачає диференціацію ліцензування господарської діяльності з медичної практики за видами надання медичної допомоги (зокрема первинна, екстрена, спеціалізована, паліативна, реабілітаційна) та за спеціальностями.

Таким чином, медзаклади матимуть можливість уникнути ситуацій, коли за порушення чи тимчасову відсутність фахівця з однієї спеціальності припиняється ліцензія на всю діяльність заклад.

"Ми усуваємо надмірну зарегульованість, яка досі могла зупинити роботу цілого медзакладу через точкове порушення чи кадрову проблему. В умовах війни це критично", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, слова якого наведено в повідомленні.

До того ж постанова передбачає заборону надання послуг замісної підтримуючої терапії з використанням наркотичних засобів у багатоквартирних житлових будинках.

Зазначається, що цей документ надає змогу фізособам-підприємцям надавати реабілітаційну допомогу та удосконалює вимоги до надання психіатричної допомоги в умовах стаціонару. Зокрема, медзаклад, який надає медичну допомогу пацієнтам з психіатричними захворюваннями в стаціонарних умовах, повинен забезпечити їм вільний доступ до приміщень та палат з урахуванням вимог громадської безпеки в нічний час. Також заборонено встановлювати ґрати на вікнах палат та застосовувати фізичного обмеження та/або ізоляції під час надання психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади.