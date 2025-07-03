Інтерфакс-Україна
Події
17:56 03.07.2025

Зеленський у Данії обговорив з Фредеріксен і лідерами ЄС оборонне фінансування

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Зеленський у Данії обговорив з Фредеріксен і лідерами ЄС оборонне фінансування
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили оборонне фінансування.

"Сьогодні ми також обговорили фінансування оборони, і дуже важливо, щоб підтримка залишалася передбачуваною", - сказав Зеленський на спільній пресконференції у Данії.

Він наголосив, що Україна очікує на сильний 18-й пакет санкцій ЄС та повну координацію цих санкцій у ключових глобальних юрисдикціях.

Теги: #данія #зеленський

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