Інтерфакс-Україна
Події
16:05 03.07.2025

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

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У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих
Фото: ДСНС

Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави станом на 14:30 зросла до 47 людей, загиблих лишається двоє, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області у четвер.

"Поліція, рятувальники та медики Полтавщини продовжують надавати допомогу постраждалим від обстрілу громадянам… Серед поранених - двоє поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ворог завдав удару по Полтавській громаді у четвер вранці. Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомила що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 24 поранених. Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев повідомляв про чотирьох поранених військовослужбовців.

Теги: #полтава #постраждалі

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