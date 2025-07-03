У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

Фото: ДСНС

Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави станом на 14:30 зросла до 47 людей, загиблих лишається двоє, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області у четвер.

"Поліція, рятувальники та медики Полтавщини продовжують надавати допомогу постраждалим від обстрілу громадянам… Серед поранених - двоє поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ворог завдав удару по Полтавській громаді у четвер вранці. Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомила що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 24 поранених. Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев повідомляв про чотирьох поранених військовослужбовців.