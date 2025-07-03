Інтерфакс-Україна
Події
14:49 03.07.2025

Із села на Житомирщині, де напередодні сталися вибухи, евакуйовано 78 мешканців

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Із села на Житомирщині, де напередодні сталися вибухи, евакуйовано 78 мешканців
Фото: ДСНС

Під час ліквідації наслідків вибухів, що сталися у середу в с. Березина (Житомирська обл.), зі зруйнованого будинку було врятовано дитину, повідомляє у четвер Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Під час проведення робіт зі зруйнованого будинку надзвичайники врятували дівчинку (орієнтовно 4 років): з різними травмами її винесли з оселі та передали медикам", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Рятувальники підтвердили, що під час вибухів загинуло дві людини, постраждали ще 82 особи.

"На жаль, загинули дві людини: їх тіла з-під завалів дістали рятувальники. Наразі відомо про 82 постраждалих. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них — четверо дітей", - повідомили у службі.

Рятувальники також надали допомогу різного характеру 15 людям, зокрема, евакуювали зі зруйнованих будинків та передали їх медикам. Крім того, рятувальники спільно із представниками органів влади евакуювали з села 78 мешканців.

За інформацією, на місці події працювали 106 рятувальників, психологи та 25 одиниць техніки ДСНС Житомирщини, медики, поліція, волонтери Загону швидкого реагування обласної організації Українського Червоного Хреста та інші відповідні служби.

Як повідомлялось, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено кримінальну справу щодо інциденту на трасі М-06 поблизу с. Березина на Житомирщині, повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

Він також зазначив, що зранку, після закінчення комендантської години, рух по трасі було відновлено.

Раніше повідомлялось, що вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. Глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко уточнив, що було два вибухи. Заступник голови Офісу президента Віктор Микита повідомив, що ситуація перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. 

Теги: #житомирська_область #наслідки #вибухи #евакуація

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