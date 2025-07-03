Інтерфакс-Україна
Події
13:18 03.07.2025

Кмитівський музей пошкоджено вибуховою хвилею

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Будівля Кмитівського музею зазнала серйозних пошкоджень внаслідок вибухової хвилі від надзвичайної події, що сталася 2 липня близько 18:00 на 126-му кілометрі траси М-06 Київ — Чоп поблизу села Березина Житомирської області, будівля.

Як повідомляється на сторінці музею у фейсбук, значно постраждали вікна, пошкоджено двері, зокрема вибите скло у дверних полотнах. Крім того, у фондосховищах, які є критично важливими для збереження експонатів, було виявлено зміщення підвіконь.

В музеї просять допомоги для відновлення музею та порятунку колекції.

Теги: #музей #пошкодження

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