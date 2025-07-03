До ЄРДР внесено кримінальну справу щодо інциденту на трасі М-06 на Житомирщині

До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено кримінальну справу щодо інциденту на трасі М-06 поблизу с. Березина на Житомирщині, повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

"Вже кваліфіковано і кримінальна справа була порушена, внесена в ЄРДР вночі", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

Бунечко додав, що зараз не може сказати більше, але громадськість проінформують, коли будуть зроблені всі необхідні експертні висновки.

Глава ОВА повідомив, що внаслідок інциденту загинуло дві людини, ще 82 постраждали, зокрема четверо дітей і громадянин Японії. З них 38 людей знаходяться у лікарні, всі - у стані середньої важкості.

Раніше повідомлялось про 2 загиблих і 24 постраждалих.

Окрім того, за його словами, постраждало близько 100 домоволодінь. Бунечко зазначив, що держава разом з місцевою владою повністю компенсують людям вартість житла, яке було втрачене. Зараз працюють комісії для встановлення вартості зруйнованих домоволодінь.

Він також зазначив, що зранку, після закінчення комендантської години, рух по трасі було відновлено.

Як повідомлялось, вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. Глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко уточнив, що було два вибухи. Заступник голови Офісу президента Віктор Микита повідомив, що ситуація перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського.