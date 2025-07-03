3 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1226 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1226 RUSSIAN AGRESSION

3 липня в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.

Також сьогодні Всесвітній день без поліетиленових пакетів, День "Зроби собі комплімент перед дзеркалом", День непокори.

Православна церква вшановує пам'ять Мученика Якинта; мучеників Діомида, Євлампія, Аскліпіодота та мучениці Голіндухи; преподобних Анатолія Ближніх печер та Анатолія Дальніх печер.

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України відзначається щороку 3 липня. Це нова подія, встановлена Указом Президента України №17/2025 від 8 січня 2025 року.

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України засновано з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України

З 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10.02.2011 – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.

Проведення Дня зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ сприяє усвідомленню суспільства важливості потужного та ефективного захисту у системі протиповітряної оборони країни. Зенітним ракетним військам довірено важливу місію – спільно з іншими воєнними постійно боронити повітряний простір над українськими містами, важливими стратегічними об’єктами від авіаційних та інших ударів противника.

Всесвітній день без поліетиленових пакетів

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових пакетів. В океан щороку потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. Поліетилен розкладається більше 200 років, а пластик – майже 450 років.

Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40 країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

Верховна Рада України в червні 2021 року ухвалила закон про заборону розповсюдження пластикових кульків. Чинності він набере вже за пів року. А штрафувати крамниці за використання поліетилену - почнуть за дев’ять місяців.

День "Зроби собі комплімент перед дзеркалом"

Дуже часто, коли ми дивимося в зеркало, нам не подобається те, що ми бачимо - не надто ідеальна шкіра обличчя чи будова тіла, не занадто гарна зачіска, трохи втомлений вигляд, перші зморшки у куточках очей... День "Зроби собі комплімент перед зеркалом" покликаний додати нам позитивних емоцій і впевненості, він дає нам можливість похвалити себе і сказати своєму відображенні у дзеркалі підбадьорливі слова: "Я маю приголомшливий вигляд".

День непокори

Термін громадянська непокора у 1849 році вперше застосував американський письменник Генрі Торо у своєму есе, де навів приклад відмови сплачувати податки, через протест проти несправедливості державних діячів. Прояви громадянської непокори продемонстрували Махатма Ганді у боротьбі за свободу Індії, Мартін Лютер Кінг – за громадянські права темношкірих у США.

Громадянська непокора застосовувалась для боротьби з соціально-економічною, релігійною, етнічною та расовою дискримінацією. Це свято відзначається саме через ефективність цього методу боротьби за справедливість.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Юліана Буцманюка (1885−1967), українського художника-монументаліста, живописця, громадсько-політичного діяча (Канада);

140 років від дня народження Прохора Даниловича Воронина (Вороніна) (1885–1940), українського письменника, драматурга, перекладача, журналіста, педагога;

140 років від дня народження Павла Васильовича Головіна (1885–1964), українського хіміка;

100 років від дня народження Дмитра Васильовича Волкова (1925−1996), українського фізика-теоретика;

70 років від дня народження Валерія Вікторовича Албула (1955–2018), українського скульптора-фарфориста, кераміста, художника декоративного мистецтва.

Ще в цей день:

1885 — Українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая;"

1863 — Закінчилася битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США;

1886 — Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 — У продажу з'явилися перші телевізори;

1962 — Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловилися 91 %. Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни;

1966 — Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії;

1973 — У Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт;

1988 — Американський крейсер "Вінсеннес" збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб.

Церковне свято:

3 липня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Якинта. Якинт був відомий своєю вірою та відданістю Христу. Він був мучеником, що жив у III столітті. Відмовився від відданості язичницьким богам і віддав своє серце Ісусу Христу. Якинт був страчений за свою віру.

Іменини: Мефодій, Глікерія, Анатолій, Інокентій, Римма.