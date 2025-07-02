Вчителі із прифронтових областей, які подаються до кадрового резерву, зможуть проходити навчання й отримувати середню зарплату - Міносвіти

Кабінет міністрів України затвердив зміни до порядку формування кадрового резерву педагогічних працівників сфери освіти, якими передбачено проходження навчання й отримання середньої заробітної плати вчителями із прифронтових областей, які можуть залишитися без навантаження.

"Цей інструмент є частиною впровадження політики "Школа офлайн" і дає змогу вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату. Мета — підтримати педагогів у перехідний період, зберегти їх у системі освіти та забезпечити плавне впровадження змін", - йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Відзначається, що подати заяву до кадрового резерву та отримувати середню заробітну плату можуть педагогічні працівники, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.

"Що передбачає перебування у Кадровому резерві? Фінансова підтримка. Учителю можуть виплачувати середню заробітну плату (але не менше ніж 2/3 посадового окладу станом на день оголошення простою). Виплата починається з дати підписання договору про працевлаштування й триває до завершення воєнного стану та ще шість місяців після", - розповіли у міністерстві.

Також участь у резерві передбачає проходження навчання за типовою програмою, затвердженою Міносвіти.

Крім того, пройшовши навчання, учителю стануть доступні пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території з умовою відпрацювати там не менше 5 років.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2023 року Кабінет міністрів затвердив порядки створення кадрових резервів співробітників сфери освіти для роботи на деокупованих територіях, згідно якого відповідний кадровий резерв формується з використанням засобів програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ), який адмініструється державною науковою установою "Інститут освітньої аналітики", що належить до сфери управління Міносвіти.

У березні 2025 року у відповіді Інституту на запит агентства "Інтерфакс-Україна" відзначалося, що з метою розробки механізму формування кадрового резерву педагогічних працівників, Інститутом у грудні 2023 року було забезпечено модернізацію АІКОМ в частині створення відповідного функціоналу. В то й же час, в Інституті підкреслили, що питання ініціації впровадження продукту в експлуатацію належить до компетенції Міносвіти. "Станом на початок 2025 року на запит МОН Інститут опрацьовує можливість адаптацію функціоналу відповідного модуля до потенційних нормативних змін до порядку формування кадрового педагогічного резерву для роботи на деокупованих територіях", - йшлося у відповіді.