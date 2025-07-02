УЦОЯО оприлюднив інструкцію з отримання витягу з результатами НМТ

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив інструкцію щодо отримання витягу з результатами національного мультипредметного тесту (НМТ).

"У період вступної кампанії учасники НМТ часто стикаються з потребою в отриманні підтвердження своїх результатів у різних форматах. Для вступу до українських закладів вищої освіти достатньо Сертифіката учасника НМТ та інформаційної картки з результатами, які доступні в персональному кабінеті. Проте для подання документів до закордонних вишів може знадобитися витяг з відомостей результатів НМТ (довідка з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи)", - йдеться в повідомленні УЦОЯО

Відзначається, що замовлення витягу можна оформити виключно через електронну форму в Сервісі формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів (https://my.testportal.gov.ua/extracts), і інших способів подання запиту на витяг не передбачено.

"Учасники минулих років НМТ/ЗНО, а також учасники НМТ-2025 вже можуть скористатися цією опцією. Витяг з відомостей результатів НМТ за запитом буде виготовлено безоплатно у строк до п’яти робочих днів відповідно до закону України "Про звернення громадян", - розповіли у відомстві.

В УЦОЯО додали, що найшвидший спосіб отримати витяг — звернутися особисто за адресою: Київ, вулиця Володимира Винниченка, 5, а якщо учасник не має змоги прибути самостійно, у запиті він може зазначити іншу особу, яка отримає витяг за нього, і у такому разі одержувач матиме пред’явити документ, що посвідчує особу.

"Доступне також доставлення поштою, але лише в межах України (доставлення за кордон не передбачено). Так, ви можете отримати витяг Укрпоштою коштом установи або ж Новою поштою, самостійно сплативши за кур’єрське доставлення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Міністерство освіти і науки заявляє, що на основні сесії НМТ зʼявився 91% учасників від кількості зареєстрованих (317 тис. зареєстрованих), а також, що інформація про начебто провальне НМТ-2025 не відповідає дійсності.