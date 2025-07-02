Інтерфакс-Україна
Події
16:11 02.07.2025

За Чернишова внесено заставу згідно з рішенням суду

3 хв читати
За Чернишова внесено заставу згідно з рішенням суду

За підозрюваного в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесено заставу в повному обсязі згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"За підозрюваного внесено заставу в повному обсязі, як зазначено в рішенні суду", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ВАКС в середу.

Раніше, 27 червня, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовільнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – 2 місяці, тобто, до 27 серпня 2025 року.

Під час засідання по обранню запобіжного заходу Чернишов заявив, що тікати він нікуди не планує і буде співпрацювати зі слідством. Пізніше він заявив, що не планує самостійно подавати у відставку.

1 липня адвокати Чернишова заявили, що вже подали апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня ВАКС відмовився задовольнити клопотання про відсторонення Чернишова від посади віцепрем’єра.

23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.

Теги: #вакс #чернишов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 02.07.2025
Чернишов про внесення застави: Я планую виконувати рішення суду

Чернишов про внесення застави: Я планую виконувати рішення суду

12:54 02.07.2025
Обвинувачення прийматиме рішення про оскарження відмови у відстороненні Чернишова від посади після ознайомлення з його мотивами

Обвинувачення прийматиме рішення про оскарження відмови у відстороненні Чернишова від посади після ознайомлення з його мотивами

12:44 02.07.2025
Чернишов має намір надавати слідству заявки на закордонні відрядження

Чернишов має намір надавати слідству заявки на закордонні відрядження

12:36 02.07.2025
Чернишов про можливе розформування Міннац'єдності: Я повністю заперечую цю інформацію

Чернишов про можливе розформування Міннац'єдності: Я повністю заперечую цю інформацію

12:09 02.07.2025
ВАКС відмовився відстороняти Чернишова від посади віцепрем’єра

ВАКС відмовився відстороняти Чернишова від посади віцепрем’єра

08:06 02.07.2025
ВАКС розгляне запобіжний захід помічнику нардепа Касая Дмитру Пархісенку у справі про розтрату понад 27 млн грн - ЦПК

ВАКС розгляне запобіжний захід помічнику нардепа Касая Дмитру Пархісенку у справі про розтрату понад 27 млн грн - ЦПК

19:07 01.07.2025
ВАКС оголосить рішення щодо клопотання про відсторонення Чернишова від посади 2 липня

ВАКС оголосить рішення щодо клопотання про відсторонення Чернишова від посади 2 липня

17:54 01.07.2025
Суддя ВАКС зробив зауваження захисту Чернишова в тиску через лист Шмигаля

Суддя ВАКС зробив зауваження захисту Чернишова в тиску через лист Шмигаля

17:33 01.07.2025
Обвинувачення просить ВАКС відсторонити Чернишова від посади на 2 місяці, захист проти

Обвинувачення просить ВАКС відсторонити Чернишова від посади на 2 місяці, захист проти

16:46 01.07.2025
ВАКС розпочав розгляд клопотання про відсторонення Чернишова від посади

ВАКС розпочав розгляд клопотання про відсторонення Чернишова від посади

ВАЖЛИВЕ

Єрмак радить менше рефлексувати "на гучні заголовки про оборонку": вагу має лише офіційна інформація

СБУ повідомляє про припинення громадянства України митрополита Онуфрія

Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

ДБР завершило розслідування щодо екскерівництва МВС за розгін учасників протестів під час Революції Гідності

Чернишов про можливе розформування Міннац'єдності: Я повністю заперечую цю інформацію

ОСТАННЄ

УЦОЯО оприлюднив інструкцію з отримання витягу з результатами НМТ

Єрмак радить менше рефлексувати "на гучні заголовки про оборонку": вагу має лише офіційна інформація

Харківська міськрада перейменувала два топоніми на честь загиблих льотчиків Устименка і Меся

Результати всіх основних сесій НМТ-2025 розміщено в персональних кабінетах - УЦОЯО

Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань в червні

Інформація про провальний НМТ-2025 і неявку учасників не відповідає дійсності - Міносвіти

Кличко відхилив петицію про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника

СБУ повідомляє про припинення громадянства України митрополита Онуфрія

Макрон розповів Зеленському про розмову з Путіним - радник президента

Мобілізації чоловіків до 25 річного віку не буде – член комітету Ради з питань нацбезпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА