Інтерфакс-Україна
Події
15:29 02.07.2025

СБУ повідомляє про припинення громадянства України митрополита Онуфрія

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СБУ повідомляє про припинення громадянства України митрополита Онуфрія

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За матеріалами СБУ припинено громадянство України Ореста Березовського (так званого митрополита УПЦ (МП) Онуфрія), повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

"За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році.

"Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави", - зазначається в повідомленні.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

"Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику рпц та її керівництва, зокрема, патріарха кирила (гундяєва)", - наголошують в СБУ.

В спецслужбі нагадують, що саме Гундяєв "благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу".

80-літній митрополит Онуфрій, уродженець Чернівецької області, від 13 серпня 2014 р. є предстоятелем УПЦ (у канонічному підпорядкуванні Московському патріархату).

Теги: #громадянство #сбу #онуфрій

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